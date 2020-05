Nu ook Samsung Galaxy Note 20+ in renders opgedoken (foto en video)

Van de zomer verwachten we twee nieuwe smartphones van Samsung. De toestellen zullen door het leven gaan als de Galaxy Note 20 en de Note 20+. Nadat we van de week al de Note 20 renders te zien kregen, is het nu de beurt aan de Note 20+.

Note 20+ in renders

De Samsung Galaxy Note 20+ zal de opvolger worden van de Galaxy Note 10+ die vorig jaar verscheen. Mogelijk kondigt Samsung de Note 20-serie in de zomer aan. In de afgelopen week hebben we de Galaxy Note 20 renders gezien, en nu deelt dezelfde bron foto’s en een video van de grotere Galaxy Note 20+. De beelden zijn gemaakt door OnLeaks.

Als de informatie klopt, dan komt de Galaxy Note 20+ met een iets andere cameramodule, maar het blijft onbekend wat de specificaties hiervan zijn. Wel zorgt deze module ervoor dat het toestel een heel stuk dikker wordt. De afmetingen zijn 165,0 x 77,2 x 7,6 millimeter. De dikte komt bij de cameramodule echter uit op 10,7 millimeter. De front-camera zit verwerkt in de punch-hole, bovenin het midden van het scherm. De volumetoetsen zouden door Samsung aan de rechterzijde van de telefoon geplaatst worden. De S Pen verplaatst naar de linkeronderkant.

Voor het eerst in de geschiedenis wordt het flagship-toestel van Samsung online aangekondigd. De reden hiervan is natuurlijk het coronavirus. De kans bestaat dat Samsung tijdens dit event ook andere nieuwe producten aankondigt, zo gaan er ook geruchten over de Galaxy Fold 2.