Live foto’s tonen nieuwe Galaxy Note 20+ van Samsung

Samsung komt volgende maand met de aankondiging van de nieuwe toestellen in de Note-serie. De fabrikant is er al druk mee bezig, want nu zijn er live foto’s van de Galaxy Note 20+ opgedoken.

Galaxy Note 20+ live foto’s

De Samsung Galaxy Note 20 en Note 20+ zijn toestellen waarover we in de afgelopen weken al met regelmaat wat gehoord hebben. De telefoon zal in vergelijking met zijn voorganger, de Note 10+, een aantal veranderingen krijgen. Volgens de bron krijgt het toestel een triple-camera in verticale opstelling. Eén van de lenzen zou een periscoop-lens zijn. In tegenstelling tot wat we bij de S20 Ultra zagen, lijkt Samsung deze keer niet de 100x zoom te gebruiken bij dit toestel. Hier zijn we dan ook niet verbaasd over. Dit was digitale zoom en de kwaliteit hiervan was gewoon niet bruikbaar in de praktijk.

Samsung zou de Galaxy Note 20+ en Note 20 willen voorzien van een volumetoets en power-button aan de rechterkant van het toestel. Deze zitten bij de huidige toestellen nog aan de linkerzijde. De opening voor de speaker en de S Pen zou links van de USB-C poort geplaatst worden, waar dat nu nog rechts is.

Vanmorgen werd al duidelijk dat Samsung de datum 5 augustus heeft genoteerd in de agenda. Op deze datum zullen we een nieuwe editie krijgen van Galaxy Unpacked. Overigens kan het ook zijn dat Samsung nog een andere naam kiest voor het toestel. In de geruchtenmolen wordt ook Galaxy Note 20 Ultra genoemd.