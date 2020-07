Evleaks lekt nieuwe Samsung Galaxy Note 20 van alle kanten

We verwachten binnenkort het debuut van de nieuwe Samsung Galaxy Note 20-serie. We hebben al het één en ander erover gehoord en gezien. Nu zien we meer van dit toestel.

Galaxy Note 20 in video

Er is een nieuw beeldmateriaal gepubliceerd waarin we de nieuwe Samsung Galaxy Note 20 te zien krijgen van alle kanten. Nadat we het toestel al meerdere malen in het nieuws voorbij hebben zien komen, is het nu tijd voor een leak van Evan Blass.

Blass laat het toestel van alle kanten zien, waardoor we wederom de opvallende camera-module terugzien. Uit de beelden wordt duidelijk dat Samsung de Note 20 voorziet van een plat scherm zonder aflopende schermranden, hoewel dit nog wat bedrog kan zijn. Er is een punch-hole voor de front-camera.

Eerder plaatse Samsung in Oekraïne ook al per ongeluk een pagina online waarin we de nieuwe Galaxy Note 20 in de bronzen kleur terugzagen. Deze foto’s zie je hierboven. Op 5 augustus zullen we definitief kennis maken met de nieuwe smartphone.