OnePlus 8 en 8 Pro krijgen eerste update: OxygenOS 10.5.4 vol nieuws

De eerste update voor de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro is een feit. De smartphones worden bijgewerkt met OxygenOS 10.5.4, waarbij nieuwe functies worden gepresenteerd.

OxygenOS 10.5.4 voor OnePlus 8-serie

De OnePlus 8-serie wordt bijgewerkt met een nieuwe update. Dit betekent dat wanneer het toestel volgende week in de winkels ligt, de eerste update al direct gedownload kan worden. Het is de OyxgenOS 10.5.4 update die beschikbaar is gesteld voor de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro.

Het is een lange changelog, maar de oplettende gebruiker van het eerste uur weet dat veel functies al lang aanwezig waren op de OnePlus 8-toestellen. Denk aan Live Caption waarbij de content die gesproken wordt als ‘ondertiteling’ getoond kan worden. Ook de beveiligingsupdate van maart was al op het toestel te vinden.

Om deze reden vermoeden we dat OnePlus met deze update diverse verbeteringen en optimalisaties heeft doorgevoerd, en nog even de oude changelog uit het archief heeft gehaald. De complete changelog hebben we hieronder voor je neergezet.

Changelog

System

Improved system stability

Improved icon display in status bar

Imporved back gesture experience

OnePlus Bullets Wireless Z can now be integrated with Dolby Atmos for better sound quality

Added double-tap feature to wake up lockscreen in ambient display mode or off-screen condition

Added OnePlus Tips & Support section in Settings. Check out all the new features and answers to common issues here

Added Live Caption, this will detect speech in media and automatically generate captions [To enable: Settings-System-Accessibility-Live Caption]

Update Android Security Patch to 2020.03

Updated GMS package to 2020.02

Camera

Optimized the camera’s shooting experience and improved stability

Optimized the animation effect and improved interaction experience

Added video filter feature

Fingerprint Unlock

Optimized the fingerprint unlock experience when unlocking the device

Phone updates

Added contact notes info for incoming calls

Network updates

Enable 3 UK 5G

Enable Sweden Tele2 VoWiFi

Enable T-Mobile Austria VoWiFi and 5G

Optimized network data transmission performance and stability

Voice Assistant updates

Now you can wake up voice assistant of your choice just by long-pressing the power button [To enable: Settings-Buttons & gestures-Press and hold the power button-Choose the app you want to activate

