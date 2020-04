OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro vanaf vandaag verkrijgbaar: alle details

Andere fabrikanten kunnen hun borst nat maken, want OnePlus heeft de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro uitgebracht in Nederland. Beide toestellen zitten vol high-end snufjes. Vanaf vandaag zijn ze verkrijgbaar in ons land.

OnePlus 8-serie te koop

In de (online) telecomwinkels kun je vanaf vandaag de nieuwe OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro vinden. Beide smartphones zijn halverwege april uitgebracht en zijn vanaf nu te koop in Nederland. De smartphones kenmerken zich door een herkenbaar OnePlus-design met natuurlijk de alert slider en de mooie formfactor. Daarbij zijn de toestellen ook weer in nieuwe potten verf gedompeld, wat zorgt voor een fris palet aan kleuren.

OnePlus 8

De OnePlus 8 heeft een 6,55 inch Full-HD+ Fluid AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Aan boord is 5G-ondersteuning, een Snapdragon 865 processor, maximaal 12GB aan werkgeheugen en 256GB als maximale opslagruimte. Foto’s schiet je met de triple-camera welke beschikt over een 48 megapixel hoofdlens. Daarbij is er een groothoeklens en een macrolens aanwezig op de smartphone.

De 4300 mAh accu van de OnePlus 8 kan snel worden opgeladen met de 30T Warp Charge lader. Vanuit de doos komt de smartphone met Android 10, met natuurlijk de fijne OxygenOS interface.

OnePlus 8 Pro

Van het weekend verscheen onze uitgebreide OnePlus 8 Pro review, waarin je alles kunt lezen over de nieuwe smartphone. Dit is de meest uitgebreide telefoon en beschikt over een 6,78 inch QHD+ beeldscherm, met 120Hz. De 4510 mAh accu kun je razendsnel draadloos opladen met 30W en natuurlijk heeft ook de OnePlus 8 Pro de fijne OxygenOS-skin. OnePlus voorziet de OnePlus 8 Pro van een quad-camera met zowel een 48 megapixel hoofdsensor als een 48 megapixel groothoeklens. Natuurlijk mag ook de ondersteuning voor 5G, de krachtige Snapdragon 865 processor met maximaal 12GB werkgeheugen en de IP68-certificering niet ontbreken.

Beide smartphones zijn vanaf nu verkrijgbaar. Mocht je de OnePlus 8 in de kleur Interstellar Glow willen kopen, dan kan je deze pre-orderen vanaf 27 april. Het toestel in die kleur is leverbaar vanaf 4 mei.

De OnePlus 8-serie is verkrijgbaar bij OnePlus, Coolblue, T-Mobile, Tele2 en Belsimpel. Alle details en specs vind je via onderstaande buttons op de toestelpagina’s.



OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro