OnePlus bevestigt razendsnelle Warp Charge en 120Hz scherm op 8T

OnePlus warmt het publiek alvast op voor de lancering van de nieuwe OnePlus 8T. Dat het toestel deze naam krijgt is al bevestigd, nu komt er meer informatie over het beeldscherm en het opladen van het nieuwe toestel.

OnePlus 8T wordt nog beter

Het hing al in de lucht, maar nu krijgen we over verschillende componenten van de nieuwe OnePlus 8T meer informatie. De aankondiging van dit toestel zal plaatsvinden op 14 oktober en natuurlijk zal DroidApp hier uitgebreid verslag van doen. Tot die tijd moeten we het doen met de informatie die uit de leaks en OnePlus zelf binnen komt rollen.

De fabrikant zal de OnePlus 8T uitrusten met een 120Hz beeldscherm. Dit zagen we eerder al terug op de OnePlus 8 Pro, al was dat scherm curved, dus gebogen aan de zijkanten. Bij de 8T zal het een plat scherm zijn. Dankzij deze verversingssnelheid verloopt het scrollen nog vloeiender, wat je bijvoorbeeld ook terugziet bij games.

OnePlus 8T renders die eerder verschenen

Een andere verbetering die we terug gaan zien bij de smartphone is een nog snellere Warp Charge. De OnePlus 8T krijgt namelijk ondersteuning voor Warp Charge 65, waardoor de laadsnelheid uitkomt op 65 watt, iets wat we bijvoorbeeld eerder al terugzagen bij de Find X2 van Oppo, waarover je alles kunt lezen in de Oppo Find X2 Pro review. De smartphone van OnePlus krijgt een 4500 mAh accu. Deze accu moet in 39 minuten volledig opgeladen zijn, in een kwartier moet het batterijpercentage op 58 procent staan.

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 839,00 euro