Nieuwe OnePlus Buds Pro vanaf nu verkrijgbaar in Nederland

OnePlus is niet alleen maar bekend van de smartphones. Headsets heeft de fabrikant ook en vanaf nu zijn de OnePlus Buds Pro verkrijgbaar in ons land. Het zijn de eerste oordopjes van OnePlus welke voorzien zijn van actieve ruisonderdrukking.

OnePlus Buds Pro verkrijgbaar in Nederland

Vanaf nu heb je keuze uit een nieuwe headset van OnePlus. De OnePlus Buds Pro zijn vanaf nu te koop en voor een bedrag van 149 euro en hiervoor heb je de keuze uit glanzend wit of matzwart. De headset van OnePlus biedt adaptieve ruisonderdrukking die tot 40dB geluid van buitenaf kan onderdrukken. De oortjes zijn IP55-gecertificeerd waardoor ze water en zweet-bestendig zijn. Verder zorgen de 11mm dynamische drivers voor een rijkere bas en is er ondersteuning voor LHDC, ofwel high-definition audio. Dankzij OnePlus Audio ID wordt het geluidsprofiel aangepast aan je geluidsbehoeften. De totale batterijtijd komt uit op 38 uur en dankzij Warp Charge is 10 minuten laden genoeg voor 10 uur muziek.

Je kunt de OnePlus Buds Pro vanaf nu kopen voor 149 euro bij OnePlus zelf.