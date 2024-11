‘Camera-opstelling van nieuwe Galaxy S25 Slim opgedoken’

Al langere tijd gaan er berichten rond over de Samsung Galaxy S25 Slim. Deze nieuwe telefoon moet een dunnere high-end smartphone worden. Nu is er nieuws over de camera-opstelling van het nieuwe toestel. Welke plannen heeft Samsung met dit nieuwe model?

Samsung Galaxy S25 Slim: de verwachte camera-opstelling

De Samsung Galaxy S25 Slim, een model dat naar verwachting de Galaxy S25 FE zal vervangen, brengt enkele interessante vernieuwingen in de camera-opstelling. Dit toestel, gepland voor lancering in de tweede helft van 2025, combineert geavanceerde technologie met een slank ontwerp.

De hoofdcamera van de Galaxy S25 Slim wordt naar verluidt uitgerust met een 200MP ISOCELL HP5-sensor. Volgens de meest recente informatie zou deze sensor een formaat van 1/1,56” hebben, hoewel eerdere rapporten een iets groter formaat van 1/1,3” suggereerden. De HP5-sensor wordt ook genoemd als mogelijke kandidaat voor de Galaxy Z Fold 7, wat wijst op Samsungs streven naar veelzijdigheid en innovatie.

Voor de ultragroothoek- en telelenscamera’s maakt Samsung gebruik van de 50MP JN5-sensor. Deze sensor heeft een grootte van 1/2,76” en pixels van 0,64µm. Hoewel er geruchten gaan dat de Galaxy S25 Ultra mogelijk de iets grotere JN3-sensor gebruikt, past de keuze voor de JN5 goed bij het compacte ontwerp van de S25 Slim. Een belangrijk verschil met de Ultra-variant is dat de Slim slechts één telelenscamera heeft.

De telelenscamera van de Galaxy S25 Slim biedt een optische zoom van 3,5x en maakt gebruik van Samsungs nieuwe All Lenses on Prism (ALoP)-technologie. Dit ontwerp plaatst de lenzen vóór het prisma in plaats van erachter, zoals bij traditionele periscooplenzen. Het resultaat is een compactere module die dunner en korter is. Dit past bij de focus van de Samsung Galaxy S25 Slim op een slank profiel.

Definitieve gegevens over de nieuwe Samsung Galaxy S25 Slim weten we nog niet. We verwachten de aankondiging pas op een later moment volgend jaar. Eerst zullen we in januari de drie modellen uit de S25-serie zelf te zien krijgen.