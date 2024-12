Datum aankondiging Galaxy S25-serie gelekt: mogelijk vier toestellen

Er is nieuws over Samsung, en wel over de aankomende Galaxy S25-serie. De datum waarop een nieuwe aankondiging gepland zou staan van Galaxy Unpacked, is gelekt. Daarbij is er nog wat belangrijks te melden; waarschijnlijk gaan we vier nieuwe toestellen zien.

Galaxy Unpacked in januari

Bij een grootse aankondiging van Samsung, spreekt de fabrikant altijd over een Unpacked-event. Met de Samsung Galaxy S25-serie die eraan zit te komen, ligt een nieuwe datum voor dit event ook op de loer. Die datum is nu uitgelekt door bekende leaker Evleaks. Dit is niet het enige wat uitlekt, ook een foto met de vooraankondiging is online verschenen. De datum waarop de Galaxy S25-serie wordt gepresenteerd, is 22 januari 2025. Eerder ging deze datum ook al rond.

Vier toestellen?

De verandering die op de teaser is te zien, is de hoeveelheid toestellen. Bij het bekijken van de foto valt namelijk op dat er vier toestellen te zien zijn. Dit doet het vermoeden wekken dat we niet drie smartphones te zien zullen krijgen, maar dus eentje extra. Sowieso zal de serie bestaan uit de Galaxy S25, Galaxy S25+ en Galaxy S25 Ultra. In de wandelgangen gaat ook al enige tijd de Galaxy S25 Slim rond. Dit moet een extra dunne smartphone zijn. Apple is aan een vergelijkbare telefoon bezig, de iPhone 17 Slim, en het is goed mogelijk dat Samsung de ontwikkeling van haar eigen Slim-toestel op een hoger vuurtje heeft gezet om eerder te zijn dan Apple.

Of het inderdaad de Galaxy S25 Slim is die aangekondigd zal worden, dat is niet bevestigd. Vermoedelijk krijgen we hier in de komende tijd meer informatie over. Daarbij kan het ook nog goed zijn dat Samsung slechts een preview laat zien van dit model, en dat het toestel pas later op de markt komt. De Samsung Galaxy S25 Slim is namelijk nog niet in beeld opgedoken in het geruchtencircuit.