‘Samsung Galaxy S25 releasedatum opgedoken: 7 februari’

Uit nieuwe bronnen blijkt dat Samsung haar nieuwe vlaggenschip in februari uit zou willen brengen. Het gaat om de Samsung Galaxy S25-serie. We krijgen daarbij ook informatie over de nieuwe Galaxy S25 Slim, de dunne telefoon van Samsung.

Galaxy S25-serie komt in februari

De bron FNNews meldt dat Samsung de nieuwe Galaxy S25-toestellen op 7 februari in de winkels wil leggen. Het is in lijn met de voorgangers, die ook zo’n twee weken na de aankondiging in de winkels waren te vinden. Eerder al gingen er berichten rond dat Samsung de nieuwe high-end modellen op 22 januari wil presenteren.

Het zal direct na de aankondiging mogelijk worden om een pre-order te plaatsen, vermoedelijk weer met de nodige kortingen zoals dit ieder jaar het geval is.

Nieuw is er ook over de Samsung Galaxy S25 Slim. Dit moet het dunne toestel worden uit de Galaxy S25-serie. Het dunnere model zal op een later moment verschijnen en dus niet in februari al in de winkels liggen. De dikte is nog steeds niet bekend.