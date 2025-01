Officieel: Samsung Galaxy S25-serie wordt 22 januari aangekondigd

Eindelijk is het hoge woord eruit! We krijgen deze maand inderdaad de nieuwe Samsung Galaxy S25-serie te zien. De datum waarop een nieuwe editie van Galaxy Unpacked wordt gehouden, is zojuist officieel gedeeld door Samsung.

Aankondiging Galaxy S25-serie

Samsung heeft de datum bekendgemaakt waarop de nieuwe toestellen uit de Samsung Galaxy S25-serie aangekondigd zullen worden. Al langer gingen er geruchten rond dat deze datum 22 januari zou zijn, en vannacht is dat officieel bevestigd door Samsung. Op een eerder moment verscheen al een teaser. Hierop zagen we vier verschillende toestellen. Opmerkelijk, omdat eerdere series uit drie modellen bestonden.

De Samsung Galaxy S25-serie zal in ieder geval bestaan uit de Galaxy S25, de Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra. Er gaan ook berichten rond over een nieuwe Galaxy S25 Slim. Dit moet een dunnere variant worden op de andere high-end modellen. Het is echter nog wel de vraag of dit nieuwe model ook aangekondigd zal worden op 22 januari. Volgens geruchten zou dat model op een later moment officieel gemaakt worden. Wel kan het zijn dat we van de Galaxy S25 Slim een glimp te zien krijgen.

DroidApp zal je uiteraard volledig op de hoogte houden van het nieuws rondom Galaxy Unpacked.