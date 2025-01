Samsung Galaxy S25 duikt op in blauw: krijgt MagSafe-stijl hoesje

Samsung komt later deze maand met de Samsung Galaxy S25-serie. We komen de laatste tijd veel over de nieuwe toestellen te weten. Nu gaat het over de blauwe kleurstelling van de telefoon, en zien we het toestel met een soort van MagSafe-hoesje, zoals we dat kennen van de Apple iPhone.

Nieuwe kleur en hoesje voor S25

We zien een nieuw bericht langskomen over de Samsung Galaxy S25. Het nieuwe Ultra-model zal voorzien zijn van afgeronde hoeken, dunne randen en een unieke blauwe tint. Dit laatste wordt duidelijk uit een nieuwe foto van de smartphone. We zien niet alleen de Ultra in deze nieuwe blauwe kleur, maar ook de Galaxy S25 zelf. We vermoeden dat de Galaxy S25+ ook in deze kleur zal verschijnen.

Opvallend is dat we ook case-afbeeldingen zien voor het nieuwe toestel. Dat is opzichzelfstaand niet heel bijzonder, wel dat er een soort van MagSafe ring te zien is. Deze kennen we van de Apple iPhone en ook van de aankomende OnePlus 13, zo melden de berichten. Je kunt verschillende accessoires hieraan ‘plakken’. We verwachten de nieuwe Galaxy S25-serie later in januari.