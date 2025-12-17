Samsung Galaxy S24, A56 en A55 krijgen net als Fairphone 5 de december-update

Samsung rolt voor een aantal toestellen een nieuwe beveiligingsupdate uit. Gebruikers van de Samsung Galaxy S24-serie krijgen de nieuwste update van december, maar ook andere modellen en de Fairphone 5 zien de update binnenrollen. We zetten de details op een rijtje.

Samsung rolt december-update uit

De beveiligingsupdate van december komt beschikbaar voor steeds meer toestellen. We krijgen van verschillende lezers de melding dat er een update binnengehaald kan worden. In de mailbox zien we de tips van Eric, Wim, Marcel, Richard en anderen. De update, die uitgebreid wordt met de patches van Samsung, komt beschikbaar voor in totaal vijf toestellen.

Samsung rolt de update uit voor de Samsung Galaxy S24, S24+ en de S24 Ultra. Daarnaast wordt de update uitgerold voor de Galaxy A56 en de Galaxy A55. Alle vijf de toestellen krijgen de update vanaf nu aangeboden, en dat zal binnenkort ook gebeuren voor de Galaxy S24 FE, die in een andere updateronde zit.

Fairphone 5

Paul laat ons weten dat ook de Fairphone 5 een nieuwe update krijgt. De beveiligingsupdate van december staat klaar voor het toestel. De Nederlandse fabrikant heeft echter nog meer verbeteringen doorgevoerd met deze update. De 341MB grote update heeft versienummer VT2I.C.072 brengt verschillende bugfixes die te maken hebben met het bellen via WhatsApp, VoLTE, recente app-geschiedenis en de achtergrond van de telefoon.

Wanneer je de update kunt binnenhalen, krijg je een melding op je smartphone.

