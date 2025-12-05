Close Menu
    vrijdag 13 maart
    Samsung over beveiligingsupdate december: 11 eigen patches

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Google kwam van de week met de beveiligingsupdate van december. In de komende tijd zullen de nodige toestellen bijgewerkt worden met updates. Samsung zal ook de december-update optimaliseren voor hun toestellen. Nu zijn de eigen details bekend gemaakt van de Samsung-patches.

    Samsung over de december-patch

    De beveiligingsupdate van december wordt is reeds beschikbaar voor de Pixel-modellen. Samsung zal in de komende weken de nodige toestellen beschikbaar stellen. Bovenop de patches van Google, zal Samsung ook nog eigen verbeteringen doorvoeren. Het gaat om verbeteringen specifiek voor Samsung-toestellen. Deze maand gaat het om elf patches die doorgevoerd worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Android-versie, maar ook tussen de technische eigenschappen van het toestel.

    Samsung Galaxy S22 Ultra review

    De elf patches zijn niet per se kritiek, zo zien we in het overzicht dat Samsung online heeft gezet. Afgaande op de informatie, zien we fixes voor de bootloader, het vergrendelscherm en de vingerafdrukscanner. Ook worden nog enkele andere technische aspecten aangepakt.

    In de komende tijd zullen verschillende Samsung-toestellen bijgewerkt worden. Krijg je een update binnen, dan horen we het graag van je. Stuur ons een mailtje, met een screenshot, naar redactie@droidapp.nl.

