    donderdag 12 februari
    Samsung deelt details over eigen beveiligingsupdate van november

    Stefan Hage

    Samsung heeft de details gedeeld over de beveiligingsupdate van november. De update is van de week door Google vrijgegeven. Samsung voegt eigen patches toe. Daarover komen we nu meer te weten. In de komende tijd worden de nodige Samsung-toestellen bijgewerkt met de november-update.

    Samsung over november-patch

    Android-fabrikanten kunnen de komende weken aan de slag met de beveiligingsupdate van november. Deze update werd van de week vrijgegeven door Google. Nu is het de beurt aan de fabrikanten om deze te optimaliseren voor hun verschillende toestellen. Ook Samsung zal dit doen, en deelt in een overzicht de inhoud van deze november-update voor hun eigen modellen. Welke patches pakt Samsung aan?

    Samsung Galaxy A36 design

    Opvallend is dat het een relatief kleine update is van Samsung. Hoewel door de nieuwe strategie van Google onbekend is, welke zaken precies aangepakt worden door Google, weten we dat de patch van Samsung negen patches kent. In de changelog zien we staan dat de beveiliging rondom de vingerafdrukscanner is aangepakt. Tevens is een probleem opgelost met de USB-koppeling. Vanwege de veiligheid worden niet alle kwetsbaarheden die zijn gevonden, openbaar gemaakt.

    In de komende tijd zullen verschillende Samsung-toestellen bijgewerkt worden door de fabrikant. Krijg je de november-update binnen, laat het ons dan zeker weten. We ontvangen graag een mailtje van je, met een screenshot. Stuur deze naar redactie@droidapp.nl.

    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Samsung Galaxy A56
    Samsung Galaxy A56
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

