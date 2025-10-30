Samsung brengt eigen ‘Samsung Internet’ browser uit voor PC

Samsung biedt haar eigen internetbrowser al aan voor op smartphones en tablets, maar de browser komt nu ook naar de desktop. Met Samsung Internet voor PC wil het bedrijf gebruikers een naadloze browse-ervaring bieden, zodat je verschillende zaken ook kunt synchroniseren.

Samsung Internet voor PC

Samsung heeft een bètaprogramma opgezet voor de Samsung Internet-browser voor op de computer. Om de strijd aan te gaan met Google Chrome en andere browsers, biedt het bedrijf haar browser ook aan voor de PC. Tot op heden was de internetbrowser alleen te gebruiken op Android-toestellen. Niet alleen voor die van Samsung zelf, want je kunt Samsung Internet ook downloaden uit de Google Play Store. Nu richt het bedrijf zich op een nieuwe stap, waarbij je de browser op een Windows PC kunt installeren.

Middels Samsung Internet op je computer, wordt een brug geslagen tussen mobiel en desktop. Op die manier kun je browsegegevens synchroniseren tussen de verschillende apparaten. Denk aan bladwijzers, browsegeschiedenis en persoonlijke gegevens. Die laatste, zoals inloggegevens, worden beveiligd gesynchroniseerd via Samsung Pass. Wanneer je schakelt tussen een mobiel apparaat en de PC, word je gevraagd of je het browsen op het desbetreffende apparaat wilt hervatten.

Samsung heeft ook Galaxy AI toegevoegd aan de browser. De Browsing Assist, die een directe samenvatting en vertaling van webpagina’s kan geven, is beschikbaar als je je aanmeldt met je Samsung-account. In de toekomst moeten de AI-functies verder uitgebreid worden. Samsung Internet biedt anti-tracking functies om webtrackers van derden te blokkeren, zodat persoonlijke gegevens niet verzameld worden. Via het Privacy Dashboard kun je in realtime kijken hoe het staat met je privacy, en hier ook actie op ondernemen.

Samsung Internet is vanaf vandaag beschikbaar als bèta voor Windows 10 en Windows 11. Het programma is er alleen voor de Verenigde Staten en Korea, maar later staat een bredere uitbreiding gepland. Als je deel wilt nemen aan het bètaprogramma, dan kun je via deze pagina meer informatie krijgen.