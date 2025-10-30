Samsung Galaxy S23-, S24-serie, S20 FE, A55, A54 en meer met oktober-update

Bij Samsung zien we een groot aantal toestellen die een nieuwe update krijgt. Dit geldt voor de Galaxy S23-serie, maar ook andere modellen zijn niet vergeten door de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Samsung-toestellen krijgen update

Onze mailbox werd weer flink gevuld met tips van Samsung-gebruikers. Verschillende modellen worden bijgewerkt met beveiligingsupdate oktober. Deze update wordt uitgerold naar verschillende modellen, waarbij Samsung zelf ook nog haar eigen patches toevoegt.

Samsung rolt de update allereerst uit naar de Galaxy S23-serie, bestaande uit de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra. De Galaxy S23 FE zit hier nog niet direct tussen, aangezien deze met een volgende batch meegaat. Samsung rolt deze update ook uit voor de Galaxy S24-serie, de S24 FE, de Galaxy S20 FE en de Fold- en Flip-modellen uit de zesde en vijfde generatie. De A-serie wordt ook niet vergeten. We horen dat de Samsung Galaxy A55 en de Galaxy A54 eveneens geüpdatet worden. Daarbij worden ook de Galaxy A35 en Galaxy Tab S9-modellen bijgewerkt naar de oktober-update.

Om precies te zijn worden de volgende toestellen bijgewerkt:

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

(Bedankt Han, Marianne, Henny, Richard, Alexander, Bert en anderen!)

