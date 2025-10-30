Close Menu
    Nieuws

    Samsung Galaxy S23-, S24-serie, S20 FE, A55, A54 en meer met oktober-update

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Bij Samsung zien we een groot aantal toestellen die een nieuwe update krijgt. Dit geldt voor de Galaxy S23-serie, maar ook andere modellen zijn niet vergeten door de Zuid-Koreaanse fabrikant.

    Samsung-toestellen krijgen update

    Onze mailbox werd weer flink gevuld met tips van Samsung-gebruikers. Verschillende modellen worden bijgewerkt met beveiligingsupdate oktober. Deze update wordt uitgerold naar verschillende modellen, waarbij Samsung zelf ook nog haar eigen patches toevoegt.

    Samsung Galaxy S24 update oktober

    Samsung rolt de update allereerst uit naar de Galaxy S23-serie, bestaande uit de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra. De Galaxy S23 FE zit hier nog niet direct tussen, aangezien deze met een volgende batch meegaat. Samsung rolt deze update ook uit voor de Galaxy S24-serie, de S24 FE, de Galaxy S20 FE en de Fold- en Flip-modellen uit de zesde en vijfde generatie. De A-serie wordt ook niet vergeten. We horen dat de Samsung Galaxy A55 en de Galaxy A54 eveneens geüpdatet worden. Daarbij worden ook de Galaxy A35 en Galaxy Tab S9-modellen bijgewerkt naar de oktober-update.

    Om precies te zijn worden de volgende toestellen bijgewerkt:

    • Samsung Galaxy S24
    • Samsung Galaxy S24+
    • Samsung Galaxy S24 Ultra
    • Samsung Galaxy S24 FE
    • Samsung Galaxy S23
    • Samsung Galaxy S23+
    • Samsung Galaxy S23 Ultra
    • Samsung Galaxy S20 FE
    • Samsung Galaxy A55
    • Samsung Galaxy A54
    • Samsung Galaxy A35
    • Samsung Galaxy Z Flip 6
    • Samsung Galaxy Z Flip 5
    • Samsung Galaxy Z Fold 6
    • Samsung Galaxy Z Fold 5
    • Samsung Galaxy Tab S9
    • Samsung Galaxy Tab S9+
    • Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

    (Bedankt Han, Marianne, Henny, Richard, Alexander, Bert en anderen!)

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

