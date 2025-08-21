Close Menu
    donderdag 21 augustus
    Nieuws

    Samsung rolt augustus-update uit voor Galaxy A55, S24 FE en foldables

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:Geen reacties2 minuten leestijd

    Een hoop toestellen van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe update. De Galaxy Z Fold 6- 7, Flip 6 en 7, Galaxy S24 FE en Galaxy A55 worden allen bijgewerkt met de nieuwste beveiligingspatch.

    Update voor Samsung-toestellen

    Verschillende toestellen van Samsung krijgen een nieuwe update aangeboden. We horen van Richard dat zijn Galaxy A55 is bijgewerkt, en we zien op de redactie een update binnenrollen op de Galaxy Z Flip 7. Daarnaast worden ook nog andere modellen voorzien van een update. Alle desbetreffende toestellen worden bijgewerkt met beveiligingsupdate augustus. Deze bevat de patches vanuit Google, maar ook de nieuwe patches van Samsung zelf. Op deze manier zijn de toestellen weer een stuk veiliger om te gebruiken.

    Galaxy A55 augustus update

    Verschillende foldables krijgen de update, net als diverse andere modellen. Samsung rolt de update ook uit voor enkele tablets; waarbij het gaat om de Tab S10-serie. Hieronder hebben we op een rijtje gezet, welke toestellen de update van augustus aangeboden krijgen.

    Je krijgt een melding op je toestel, als je de update kunt downloaden. Eventueel kun je via het menu ook handmatig controleren of er updates beschikbaar zijn.

    Samsung Galaxy Z Flip 7 productafbeelding
    Samsung Galaxy Z Flip 7
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 1119,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy A55 productafbeelding
    Samsung Galaxy A55
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 315,00 euro
    Alle informatie

