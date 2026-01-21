Samsung rolt januari-update uit naar Galaxy S24, Z Fold/Flip 7 en S25 FE

Gebruikers van verschillende toestellen van Samsung zien vanaf nu de update van januari binnenrollen. Dit is onder andere het geval voor de Galaxy S24-familie, maar ook foldables en een extra toestel uit de S25-serie krijgen de update. Met de nieuwe update wordt de beveiliging van Android verder verbeterd.

Januari-update voor Galaxy S24 en meer

Nadat eerder verschillende toestellen uit de Galaxy A-serie en de Galaxy S25-reeks werden bijgewerkt met een nieuwe patch, is het nu tijd voor een volgende lichting toestellen. De beveiligingsupdate van januari 2026 heeft een wat langere aanloop nodig qua verspreiding, maar staat nu klaar voor in totaal nog eens zeven toestellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Hoewel deze voor de meeste S25-modellen al beschikbaar was, is die dat nu ook voor de Galaxy S25 FE.

We krijgen van Wim te horen dat zijn Galaxy S24 ook de nieuwste security-patch heeft mogen ontvangen. Dit geldt ook voor de andere modellen uit deze reeks; de Galaxy S24+ en de S24 Ultra. Verder rolt Samsung de update vanaf nu in Europa uit voor de Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy Z Flip 7 FE. De update brengt de patches vanuit Google, waar Samsung zelf ook nog eigen patches aan toe heeft gevoegd.

De update wordt vanaf nu verspreid voor de zeven modellen. Op je toestel verschijnt een melding als je deze kunt downloaden. Nog geen notificatie hiervan ontvangen? Dan kun je in de systeeminstellingen handmatig controleren op updates.