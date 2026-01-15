Samsung Galaxy A55 krijgt januari-update; Xiaomi 15-serie met december-patch

Er staan nieuwe updates klaar voor Android-toestellen van Xiaomi en Samsung. In het geval van de Galaxy A55 is dit de meest recente beveiligingspatch, voor de Xiaomi 15-modellen is er een andere update die gedownload kan worden.

Samsung en Xiaomi met update

Richard laat ons weten dat de Samsung Galaxy A55 bijgewerkt wordt met een update. De smartphone die twee jaar geleden aangekondigd werd, wordt voorzien van beveiligingsupdate januari. Hiermee is dit toestel het tweede model dat de update aangeboden krijgt. Eerder deze week werd de Galaxy A34 al geüpdatet naar deze nieuwe versie. De update brengt niet alleen verbeteringen vanuit Google, maar ook vanuit Samsung.

Xiaomi

Xiaomi heeft ook een nieuwe update klaargezet. De smartphones uit de 15-serie zien een nieuwe update binnenrollen. Het zijn de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra. De twee modellen krijgen HyperOS 3.0.7.0 aangeboden, welke allereerst de beveiligingsupdate van december brengt. Samen met deze verbetering, zijn er ook enkele bugfixes en optimalisaties doorgevoerd. Met name rondom fouten die op kunnen treden in sommige gevallen.

De updates worden vanaf nu uitgerold. Je krijgt een melding op je smartphone als dit het geval is, of je kunt handmatig controleren op updates via de instellingen.

Samsung Galaxy A55 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 339,00 euro

Xiaomi 15 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 649,00 euro