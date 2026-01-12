Samsung rolt januari-update als eerst uit naar Galaxy A34

Samsung heeft de update van januari beschikbaar gesteld voor de eerste smartphone. De Samsung Galaxy A34 is de eerste telefoon van het merk dat geüpdatet wordt naar de nieuwste beveiligingspatch.

Samsung Galaxy A34 krijgt januari-update

De beveiligingsupdate van januari werd vorige week door Google vrijgegeven. Fabrikanten kunnen deze update optimaliseren voor hun toestellen en dat is nu gebeurd voor de eerste telefoon. Nog voordat de Pixel-telefoons en high-end toestellen worden voorzien van de update, staat de update klaar voor de Samsung Galaxy A34. DroidApp-lezer Henny laat ons weten dat de update beschikbaar is.

Zover bekend brengt de update geen verdere aanpassingen of verbeteringen. De update voor de Samsung Galaxy A34 kan vanaf nu gedownload worden in Europa.