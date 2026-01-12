Close Menu
    zaterdag 25 juli
    Trending
    Samsung Galaxy A34 header
    Nieuws

    Samsung rolt januari-update als eerst uit naar Galaxy A34

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Samsung heeft de update van januari beschikbaar gesteld voor de eerste smartphone. De Samsung Galaxy A34 is de eerste telefoon van het merk dat geüpdatet wordt naar de nieuwste beveiligingspatch.

    Samsung Galaxy A34 krijgt januari-update

    De beveiligingsupdate van januari werd vorige week door Google vrijgegeven. Fabrikanten kunnen deze update optimaliseren voor hun toestellen en dat is nu gebeurd voor de eerste telefoon. Nog voordat de Pixel-telefoons en high-end toestellen worden voorzien van de update, staat de update klaar voor de Samsung Galaxy A34. DroidApp-lezer Henny laat ons weten dat de update beschikbaar is.

    Galaxy A34 januari 2026 update

    Zover bekend brengt de update geen verdere aanpassingen of verbeteringen. De update voor de Samsung Galaxy A34 kan vanaf nu gedownload worden in Europa.

    Samsung Galaxy A34 productafbeelding
    Samsung Galaxy A34
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    Samsung laat weten waarom je geen Google Play-updates ontvangt
    Samsung laat weten waarom je geen Google Play-updates ontvangt09/01/2026
    Samsung rolt Android 16 uit voor Galaxy A35, A34, Z Flip 5, Z Fold 5 en Tab S10-serie
    Samsung rolt Android 16 uit voor Galaxy A35, A34, Z Flip 5, Z Fold 5 en Tab S10-serie06/10/2025
    Samsung Galaxy A34 en A16 krijgen Android 15 met One UI 7
    Samsung Galaxy A34 en A16 krijgen Android 15 met One UI 713/06/2025
    Samsung presenteert Galaxy Book 6-modellen
    Samsung presenteert Galaxy Book 6-modellen06/01/2026

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp