Samsung rolt Android 16 uit voor Galaxy A35, A34, Z Flip 5, Z Fold 5 en Tab S10-serie

Samsung heeft een nieuwe reeks updates vrijgegeven voor verschillende modellen. Het is de update naar Android 16, welke beschikbaar is voor vier smartphones en de tablets uit de Galaxy Tab S10-modellen.

Android 16 voor meer Samsung’s

Samsung heeft al verschillende toestellen voorzien van de update naar Android 16. Daar komen nu nog een aantal toestellen bij. Zo horen we van Richard dat de Samsung Galaxy A35 bijgewerkt is met de update naar Android 16. Dit uiteraard weer samen met One UI 8, en hierdoor krijg je toegang tot nieuwe functies en mogelijkheden. De update wordt gecombineerd met de beveiligingsupdate van september. Dankzij One UI 8 zie je verschillende wijzigingen in de interface, zijn er nieuwe templates voor routines, verbeteringen voor Now Bar en Now Brief en uiteraard verschillende optimalisaties. Tevens heeft Samsung de weer-app vernieuwd met nieuwe animaties.

De Samsung Galaxy A35 is niet de enige telefoon die de update krijgt. We deelden in het Android Update Bulletin van dit weekend ook al geschreven dat de Galaxy A26 de update heeft mogen ontvangen. Daarnaast kunnen gebruikers van de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 de update downloaden. Willy laat weten dat de update er ook voor de Galaxy A34 is. Tot slot is de update beschikbaar voor de modellen uit de Galaxy Tab S10-serie. Dit geldt voor de Samsung Galaxy Tab S10, Tab S10+ en de Tab S10 Ultra. Voor de FE-tablets verschijnt de update op een later moment.

Je krijgt een melding op je smartphone of tablet als je de update kunt downloaden. De update is inmiddels in Europa (en dus in Nederland en België) beschikbaar. Mocht je de melding nog niet hebben ontvangen, dan kun je handmatig controleren of de update beschikbaar is via de software-instellingen.