Samsung presenteert Galaxy Book 6-modellen

Samsung heeft tijdens CES in Las Vegas de Galaxy Book 6-serie aangekondigd. De nieuwe lijn bestaat uit de Galaxy Book6, Galaxy Book6 Pro en Galaxy Book6 Ultra en vormt volgens Samsung de meest geavanceerde Galaxy Book-generatie tot nu toe. De focus ligt op hoge prestaties, lokale AI-verwerking en een slank ontwerp voor dagelijks professioneel gebruik.

Alle modellen zijn uitgerust met Intel Core Ultra Series 3-processors, gebaseerd op Intel 18A-technologie. Deze processors combineren CPU-, GPU- en NPU-prestaties in één systeem-op-chip, wat zorgt voor snelle verwerking, efficiënter multitasken en directe AI-functionaliteit op het apparaat zelf. Met tot zestien performance- en efficiency-cores leveren de nieuwe chips meer dan 50 procent snellere CPU-prestaties dan de vorige Intel-generatie. De geïntegreerde NPU biedt tot 50 TOPS aan rekenkracht, waardoor AI-taken zoals beeldopschoning, vertaling en intelligent zoeken lokaal kunnen worden uitgevoerd zonder cloudverbinding.

Voor grafisch intensieve toepassingen is de Galaxy Book 6 Ultra verkrijgbaar met NVIDIA GeForce RTX 5070 of 5060 Laptop GPU’s. Daarmee richt Samsung zich nadrukkelijk op creatieve workflows, videobewerking en entertainment. Samsung heeft werk gemaakt van verschillende manieren om de warmteafvoer te verbeteren, waaronder een dampkamer in de Ultra en de Pro. Ook de batterijprestaties zijn verbeterd. De Galaxy Book 6 Ultra en Pro bieden de langste batterijduur met tot 30 uur video afspelen. In vergelijking met de vorige generatie levert dit ongeveer vijf uur extra gebruik op. De Galaxy Book 6 Ultra ondersteunt daarnaast snelladen, waarbij tot 63 procent van de batterij in 30 minuten wordt opgeladen.

Samsung voorziet de Galaxy Book 6 Ultra en Pro van een AMOLED 2X-scherm met touchscreen. Deze bieden een adaptieve verversingssnelheid van 30Hz-120Hz en een piekhelderheid tot 1000 nits. Het Ultra-model biedt zes luidsprekers met Dolby Atmos.

Het vernieuwde ontwerp is slanker dan bij eerdere modellen. De Galaxy Book 6 Ultra is 15,4 mm dik en de Galaxy Book 6 Pro 16 inch meet 11,9 mm. Galaxy AI-functies, zoals AI Select, Note Assist en naadloze samenwerking met andere Samsung Galaxy-apparaten, ondersteunen productiviteit en multitasking.

De Galaxy Book 6-serie is vanaf eind februari 2026 verkrijgbaar in Grey en Silver in de Benelux. Een prijs wordt later pas gedeeld.