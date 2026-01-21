Samsung Galaxy A57 specificaties online: wordt het spannend?

Samsung komt binnenkort met de nieuwe A-serie, met onder andere de Galaxy A37 en de Galaxy A57. Die laatstgenoemde komt nu voorbij in het nieuws, waarbij we enkele specificaties van het toestel alvast te weten komen.

Eerste specs Galaxy A57

Uit nieuwe informatie van een keuringsinstantie komen we meer te weten over de nieuwe, aankomende smartphone uit de Galaxy A-serie. Samsung werkt aan de Samsung Galaxy A57, als opvolger van de vorig jaar uitgebrachte Galaxy A56. Die smartphone hebben we uitgebreid beoordeeld in de Galaxy A56 review, en hoewel het echt een prima toestel is, zijn er nog wel verbeterpunten. Van het weekend publiceerden we ons onafhankelijke koopadvies met de ‘beste smartphones tot 300 euro‘. Daarin stond ook de A56, maar sommige concurrenten boden voor dezelfde prijs meer. Gaat de Samsung Galaxy A57 het beter doen?

Naar aanleiding van de online gekomen informatie, kunnen we stellen dat Samsung niet heel spannende veranderingen doorvoert bij het toestel. Naar verwachting is het ontwerp vergelijkbaar met het voorgaande model, en ook qua specificaties zijn er geen enorme verschillen. Waarschijnlijk krijgt het nieuwe model een nieuwe chipset: vermoedelijk de Exynos 1680 processor van Samsung zelf. Samsung zou kiezen voor 8GB of 12GB aan werkgeheugen.

Het formaat zou uitkomen op 161,5 x 76,8 x 6,9 millimeter en een gewicht van 182 gram. Hierdoor is het toestel een fractie kleiner (162,2 x 77,5 x 7,4 millimeter) en 16 gram lichter. De accucapaciteit zou uitkomen op 4905 mAh (eerder 5000 mAh) en ook op het gebied van fotografie verwachten we geen grote verschillen. Gesproken wordt over een 50 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoeklens en een macrolens van 5 megapixel. Ook de selfielens telt 12 megapixel.

Analyseren we de informatie verder, dan zien we dat de Samsung Galaxy A57 een iets kleiner scherm krijgt dan de Galaxy A56. Het gaat dan om een 6,6 inch scherm, in plaats van het 6,7 scherm wat je nu terugvindt op de A56. De definitieve details laten nog even op zich wachten. Een aankondigingsdatum is nog niet bekend. Mogelijk richt Samsung zich eerst op de high-end reeks; de Galaxy S26-serie.