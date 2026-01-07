‘Samsung Galaxy S26-serie wordt aangekondigd op 25 februari’

Samsung komt opnieuw in het nieuws met de Samsung Galaxy S26-serie. In het nieuws komt de datum waarop de nieuwe high-end smartphones officieel aangekondigd zullen worden. Een betrouwbare bron meldt de datum van 25 februari.

Galaxy S26-aankondiging op 25 februari?

Als we afgaan op de nieuwe informatie van leaker Evan Blass, dan presenteert Samsung eind volgende maand haar nieuwe Galaxy S26-serie. Het gaat hierbij om drie modellen die hun debuut zullen maken: de Galaxy S26, Galaxy S26+ en de Galaxy S26 Ultra. Eerder leek het erop dat Samsung de modellijn op de schop zou gooien, met de komst van de Galaxy S26 Pro en Galaxy S26 Edge, maar dat plan zou toch afgeketst zijn in Zuid-Korea. In de afgelopen tijd kwam al het nodige aan nieuws en foto’s online over de drie modellen. Nu komt daar de informatie over de releasedatum bij.

Samsung zou de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie aankondigen op 25 februari 2026. Naar verluidt zou Samsung de nieuwe smartphonereeks aan willen kondigen in de Amerikaanse stad San Francisco. Geruchten melden verder dat de prijs van de Galaxy S26-serie net als de Z Fold 8 en Flip 8 gelijk blijft aan die van de S25-serie en de Fold-modellen van afgelopen jaar.

We verwachten dat Samsung in de zomer de nieuwe foldables aankondigt. Ook wordt in 2026 nog verwacht dat er een nieuwe dunne smartphone komt, als opvolger van de Galaxy S25 Edge.