    vrijdag 2 januari
    Samsung Galaxy S26 Ultra lekt uit in hands-on: opvallende camerabult

    Stefan Hage

    Samsung zal in februari haar nieuwe Samsung Galaxy S26-serie aankondigen. De Galaxy S26 Ultra is er hier één van. In een uitgelekte hands-on zien we het nieuwe toestel. Dankzij OnLeaks krijgen we een eerste indruk in het ontwerp van het toestel.

    Galaxy S26 Ultra in hands-on

    Een uitgelekte hands-on fotoreeks en video laten zien welke kant Samsung opgaat met het ontwerp van de nieuwe Galaxy S26-serie. De telefoonfabrikant zal naar verluidt de nieuwe smartphonereeks in februari aankondigen. De Samsung Galaxy S26 Ultra zal dan ook zijn debuut maken. Dankzij OnLeaks krijgen we nu een eerste indruk van het nieuwe ontwerp. Het gaat vermoedelijk om dummy-modellen die we te zien krijgen in de beelden.

    Samsung Galaxy S26 Ultra dummy

    Het algehele ontwerp lijkt de vormen te krijgen, zoals we die kennen van de huidige Galaxy S25 Ultra. Dit inclusief de meer afgeronde hoeken, die bij eerdere generaties juist veel hoekiger waren. De cameramodule is wel vernieuwd, en doet meer denken aan die van de Galaxy Z Fold 7. In het verhoogde eiland zitten de drie lenzen; vermoedelijk een hoofdcamera, groothoeklens en een (periscoop-) telelens.

    Deze vernieuwde camerabult zullen we ook terug gaan zien op andere modellen in de Samsung Galaxy S26-serie. De dikkere bult is vermoedelijk nodig omdat het toestel zelf waarschijnlijk wat dunner is. Om toch goede camera’s in het toestel te krijgen, moet dit gedeelte dikker zijn. In de video is goed te zien hoe flink de camerabult uitsteekt aan de achterkant.

    Als de geruchten kloppen, presenteert Samsung de nieuwe smartphoneserie in februari 2026.

    Via OnLeaks

