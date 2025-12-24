Cameraspecificaties van Galaxy A37 en Galaxy A57 verschijnen online

Online is nieuwe informatie opgedoken over de cameraspecificaties van twee nog onaangekondigde Samsung-toestellen. De fabrikant komt in het nieuws met de Galaxy A37 en Galaxy A57. Wat hebben de camera’s van de twee devices te bieden?

Cameraspecs van A37 en A57

De Samsung Galaxy A-serie zal volgend jaar uitgebreid worden met enkele nieuwe modellen. Onlangs kwam daar al het één en ander aan informatie over binnen, nu komen we nog wat meer te weten. De informatie van vandaag gaat over de camera-specificaties van de Samsung Galaxy A37 en de Galaxy A57. Naar verluidt komen de twee telefoons met nieuwere chipsets en verbeterde camera’s.

Een nieuw rapport spreekt over een triple-camera voor de Samsung Galaxy A37. De opvolger van de Galaxy A36 zal voorzien zijn van een 50 megapixel hoofdcamera, de Sony IMX906. Afhankelijk van de regio kan er nog wel wat verschillen, want het rapport meldt ook dat in sommige landen een eigen Samsung-sensor gebruikt zal worden. De twee andere camera’s komen waarschijnlijk overeen met die van de A36. Dit betekent dat het toestel een 8 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel macrocamera zal krijgen. Aan de voorkant is ruimte voor een 12 megapixel front-camera.

De Samsung Galaxy A57 zou eveneens een 50 megapixel hoofdcamera krijgen van Sony. Dit is hetzelfde type als bij de A37, al gaan ook hierover berichten rond dat in sommige landen Samsung een eigen lens plaatst. Verder krijgt de telefoon een 13 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel macrolens. Ook hier vinden we aan de voorzijde een 12 megapixel front-camera.

Als de berichten kloppen, worden de twee nieuwe toestellen in februari officieel gemaakt.

Samsung Galaxy A56 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 288,00 euro