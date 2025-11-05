Samsung’s tri-fold smartphone verschijnt in video

Een video die online gezet is, toont het nieuwe design van een foldable van Samsung. Het gaat om een toestel met een zogenaamd tri-fold scherm, ofwel drie vouwbare schermen. De techniek zagen we al eerder, maar nu wordt het een stuk concreter.

Tri-fold smartphone van Samsung

Samsung werkt aan een nieuwe foldable, en wel een zogenaamde tri-fold telefoon. Koreaanse media heeft een video gepubliceerd, waarin het nieuwe ontwerp te zien is. DroidApp publiceerde deze video al van de beeldtechniek, waar Samsung Display het ontwerp liet zien op het Mobile World Congress van 2023. Nu wordt het steeds concreter. Huawei heeft in thuisland China al een vergelijkbaar toestel, en Samsung zal dit voorbeeld volgen.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Eenmaal uitgevouwen verschijnt er een 10,0 inch beeldscherm, waarbij het toestel ook nog eens erg dun wordt. Exacte formaten ontbreken nog, maar de huidige foldable, de Galaxy Z Fold 7 is slechts 4,2 millimeter dik. In opgevouwen toestand zou dit toestel circa 12-15 millimeter dik zijn. Wat in de video opvalt is dat de schermranden dikker zijn dan bij de Fold. Het lijkt te gaan om een vroegtijdige generatie, dus bij het definitieve model kan het één en ander nog veranderen.

De Samsung Galaxy Z TriFold, zoals het toestel misschien gaat heten, krijgt drie camera’s, samen met een scherm achterop. De vingerafdrukscanner bevindt zich net als bij de huidige foldable aan de zijkant. Ondanks dat de video wat betere informatie geeft, is het nog niet bekend wanneer Samsung de nieuwe telefoon aankondigt.