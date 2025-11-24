Close Menu
    vrijdag 28 november
    Nieuws

    Samsung Galaxy S24-serie, A56, A55, S23 FE en meer krijgen november-update

    Stefan Hage

    Samsung rolt voor een reeks toestellen de beveiligingsupdate van november uit. Verschillende modellen, waaronder de Galaxy S24-serie wordt bijgewerkt met de patch van november. Dit samen met nog veel meer toestellen.

    November-update voor Samsung’s

    Een nieuwe beveiligingsupdate staat klaar voor verschillende toestellen van Samsung. Werden eerder modellen als de S25-serie en de Flip en Fold 7 geüpdatet; is het nu de beurt aan een volgende reeks modellen. Samsung updatet bijvoorbeeld de Galaxy S24-serie, bestaande uit de Galaxy S24, S24+ en de S24 Ultra. Tevens is Samsung de Galaxy S23 FE niet vergeten, want ook die ‘Fan Edition-smartphone’ wordt voorzien van beveiligingsupdate november.

    Samsung Galaxy A56 november update

    Ruud en Marcel mailen ons dat de update ook beschikbaar is voor de Samsung Galaxy A56. De populaire mid-end smartphone van het afgelopen jaar ontvangt eveneens de patch van november. Net als de andere modellen krijgt dit toestel niet alleen de patches van Google, maar ook van Samsung zelf.

    De update wordt verder ook uitgerold naar de Galaxy A26 en Galaxy A55, zo weten Richard en Saskia ons te melden. De updates worden vanaf nu uitgerold. Je krijgt een melding als je de update kunt installeren.

