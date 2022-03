Android Update Bulletin week 9: deze toestellen kregen updates

Verschillende fabrikanten hebben in de afgelopen week weer toestellen voorzien van updates. Welke toestellen er precies zijn bijgewerkt in week 9 van 2022, zetten we op een rijtje in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 9

Iedere week zet DroidApp op een rijtje welke toestellen updates hebben mogen ontvangen. Dit is ook weer in de eerste week van maart gebeurd, waar we bij veel toestellen ook een artikel over hebben gepubliceerd. Wil je op een rijtje hebben welke smartphones bijgewerkt zijn, dan ben je hier aan het goede adres. Dit is het Android Update Bulletin van week 9.

Nokia

Nokia G50: beveiligingsupdate februari

Nokia X20: beveiligingsupdate februari

Samsung

Xiaomi

Xiaomi Mi 11i: Android 12 met MIUI 13 en februari-update

