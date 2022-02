Android Update Bulletin week 8: deze toestellen kregen updates

De laatste week van de maand is het doorgaans niet bepaald druk met updates. Dat is in de afgelopen week wel anders geweest. Aan het eind van de week zijn weer de nodige updates verschenen. Die zetten we op een rijtje in het Android Update Bulletin van week 8 – 2022.

Android updates in week 8

In de laatste volle week van februari kunnen we concluderen dat veel fabrikanten nog ‘even’ een update uit wilde rollen voor hun smartphones. Samsung begon met de eerste update voor de Galaxy S22-serie, waarbij de toestellen bijgewerkt werden met de splinternieuwe maart-update. Maar er waren meer updates die voor Android uitgerold werden. Die zetten we op een rij in de nieuwe editie van het Android Update Bulletin.

Nokia

Nokia 5.4: beveiligingsupdate februari

Oppo

Oppo A91: beveiligingsupdate februari 2022 (dank, Roelf)

Samsung

Xiaomi