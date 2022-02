‘Google wil Material You-thema verplichten voor Android 12-toestellen’

Toestellen met Android 12 moeten verplicht beschikken over het door Google gelanceerde Material You-themasysteem, zo zou blijken uit nieuwe berichten. Niet alle fabrikanten nemen deze nieuwe eigenschap over met de update.

Material You verplicht?

Het was één van de key-features van Android 12; Material You. Met dit themasysteem kun je in één keer de kleuren van de interface aanpassen, aan de kleuren van de ingestelde achtergrond. Een andere fijne eigenschap is dat je ook eigen kleurenthema’s kunt samenstellen, naar eigen wens. Verschillende (Google-) apps kunnen deze vervolgens overnemen zodat het weer één geheel wordt.

Volgens de collega’s van Android Police wil Google vanaf 14 maart de verplichting invoeren dat fabrikanten Material You verwerken in de Android 12 update. Lang niet alle fabrikanten stellen deze functie namelijk beschikbaar. Maar Google wil dus dat dat wel gaat gebeuren. Samsung is bijvoorbeeld niet een fabrikant die deze optie aanbiedt. In plaats daarvan biedt het een eigen alternatief aan; Kleurenpalet.

Fabrikanten die niet het themasysteem meebrengen, zouden volgens de bron hun Google Mobile Services-licentie kunnen verliezen. Deze geven bijvoorbeeld toegang tot Maps, Chrome en andere Google-diensten.