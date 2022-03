Google Play systeemupdate februari 2022: dit is er nieuw en verbeterd

De derde Google Play systeemupdate wordt uitgelicht door Google. Na die van december en januari is het nu tijd voor die van februari. Welke verbeteringen worden uitgerold naar de Android-devices?

Google Play update februari

Een nieuwe update wordt uitgelicht door Google. Los van beveiligingsupdates brengt Google ook iedere maand een Google Play update uit. Sinds korte tijd geeft Google de details uit met de inhoud van de update. Hierdoor weten we welke verbeteringen en nieuwe functies toegevoegd worden in Android. We zien bijvoorbeeld het back-up maken van MMS-berichten. De volledige lijst met verbeteringen zetten we hieronder voor je neer. Google Play updates worden zonder hindernissen uitgerold, waardoor ze binnenkort op alle Android-toestellen beschikbaar zijn.

Kritieke fixes

[Telefoon] Bugfixes voor services voor apparaatconnectiviteit, veiligheid en noodgevallen, systeembeheer en diagnostische gegevens, ontwikkelaarsservices en aan hulpprogramma’s gerelateerde services.[1][2]

Accountbeheer

[Telefoon, tablet] Updatet de functionaliteit voor instellingen voor een kind op Android-apparaten die onder toezicht staan (onder Instellingen > Google > Ouderlijk toezicht) met een alleen-lezen weergave van accountinstellingen en contentbeperkingen voor Google-services, zoals Google Play, Zoeken, Chrome en de Assistent. [2]

Google Play Store

Verbeteringen in de functie voor afspelen tijdens download waarmee gamers mobiele games kunnen spelen terwijl de app wordt gedownload om de wachttijd te beperken. [3]

Nieuwe functies waarmee je je favoriete apps en games kunt ontdekken. [3]

Optimalisaties voor sneller en betrouwbaarder downloaden en installeren. [3]

Nieuwe functies voor de Play Pass- en Play Points-programma’s. [3]

Verbeteringen in Google Play Billing. [3]

Doorlopende verbeteringen in Play Protect om je apparaat te beveiligen. [3]

Verschillende prestatieoptimalisaties, bugfixes en verbeteringen in beveiliging, stabiliteit en toegankelijkheid. [3]