Zo zien de nieuwe wallpaper-thema’s eruit op Android 12 (screenshots)

Vorige week was daar de vrijgave van Android 12. De nieuwe Android-versie zal onder andere beschikken over een nieuw themasysteem. Nu zien we hoe dit eruit zal komen te zien.

Android 12 themasysteem

Vorige week bracht Google de eerste Developer Preview uit van Android 12. Hiermee kunnen ontwikkelaars in de komende tijd aan de slag. Van het weekend hebben we een uitgebreid artikel gepubliceerd met alle nieuwe features in Android 12. Daarbij stond ook het themasysteem, maar was de precieze werking hiervan niet helemaal duidelijk. Dit omdat de eerste testversie nog niet volledig klaar is voor deze feature. Een ontwikkelaar is er in geslaagd om verborgen systeeminstellingen te activeren en zo wel de thema’s tot leven te laten komen.

Met dank aan deze developer hebben we een aantal thema’s die we kunnen laten zien. Het lijkt erop dat het nieuwe themasysteem zich aanpast aan de kleuren van de achtergrond. Hierbij worden de kleuren van de snelle instellingen, het scherm met instellingen en verschillende andere dingen aangepast. De ontwikkelaar geeft verder de bevestiging dat Google lijkt te werken aan meer afgeronde meldingen in Android 12.