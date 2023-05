Gmail app met problemen: mails worden niet automatisch opgehaald

Gebruikers van de Gmail app ervaren problemen met het automatisch ophalen van mailtjes. De problemen zorgen ervoor dat je steeds handmatig je e-mail op moet halen en geen notificaties krijgt van berichten.

Geen automatische mailtjes in Gmail

Op de redactie hebben we meerdere mails binnen gekregen over het gebruik van de Gmail app op Android. De applicatie heeft het probleem dat mails niet meer automatisch opgehaald worden. Je weet dus niet of je nog nieuwe mailberichten hebt, ook omdat er doordat er mails niet worden opgehaald, geen notificaties binnenkomen. Ook op de redactie merken we het probleem met Gmail.

Uit research van DroidApp blijkt dat er nog meer mensen zijn met het probleem, waaronder verschillende gebruikers in de Play Store melden het probleem. Mailtjes komen pas binnen als de Gmail app zelf geopend wordt, en er vervolgens handmatig gecontroleerd wordt. Dit ondanks dat de instellingen hiervan goed staan ingesteld. Er lijkt een soort probleem te zijn met de synchronisatie met Gmail, waarover je ook niet wordt geïnformeerd via een melding of dergelijke. Je merkt het pas wanneer je zelf de mail-app ververst.

De problemen lijken bij sommige gebruikers begin mei al te zijn ontstaan. Google heeft nog niet op de berichten gereageerd. Hiermee is het onduidelijk of er gewerkt wordt aan een oplossing. Het is niet duidelijk hoeveel gebruikers last hebben van het probleem. Ervaar jij problemen met het automatisch ophalen van je mailtjes, laat het dan weten door een reactie achter te laten, onder dit bericht.