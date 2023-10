Gmail krijgt emoji-reacties: dit kun je ermee

Een nieuwe functie wordt uitgerold voor Gmail. Het beantwoorden van berichten is al doodnormaal met emoji’s, maar dit wordt ook mogelijk op mailtjes, die je snel met een emoticon kunt beantwoorden.

Emoji-reacties in Gmail

Google heeft aangekondigd dat het emoji-reacties op e-mail introduceert, te beginnen met Gmail voor Android. De functie is bedoeld om gebruikers te helpen zich uit te drukken en snel te reageren op e-mails.

Om een emoji-reactie toe te voegen aan een e-mail, tik je op de knop “Emoji-reactie toevoegen” onderaan een bericht. Vervolgens kun je een emoji kiezen uit een lijst van veelgebruikte emoji’s.

Voor groeps-e-mails worden alle reacties van alle ontvangers weergegeven. Je kunt dan op een bestaande reactie tikken, om deze met die emoji te beantwoorden. Je ziet ook hoeveel keer een reactie door anderen is gegeven. Die functie werkt echter niet voor berichten met meer dan 20 ontvangers.



Je kunt een emoji-reactie verwijderen door deze aan te raken en vast te houden. Voordat een bericht verzonden is, kun je nog kiezen voor de optie ‘Ongedaan maken’. De functie is momenteel alleen beschikbaar voor Gmail voor Android. Google heeft niet bekendgemaakt wanneer de functie naar andere platforms zal worden uitgerold. Wel zal in ‘de komende maanden’ de functie beschikbaar komen voor iOS en het internet.

Wanneer een mail gestuurd wordt naar iemand zonder Gmail-adres, krijgt diegene de tekst ‘[naam] heeft gereageerd via Gmail’ te zien, samen met een link. Dit gebeurt ook in e-mail apps van derden, bij een werk- of schoolaccount, als de gespreksweergave uitstaat, of als een oudere versie van Gmail wordt gebruikt.

Emoji-reacties in Gmail werken niet als je in een BCC-gesprek zit, een bericht versleuteld is of de afzender een aangepast antwoordadres gebruikt.