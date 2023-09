Emoji 15.1 brengt binnenkort 118 nieuwe emoticons

Unicode 15.1 is vrijgegeven, samen met Emoji 15.1. Dankzij deze bekendmaking komen we te weten welke emoticons we kunnen verwachten op de smartphones en tablets. Er komen 118 nieuwe emoji aan.

Emoji 15.1

Unicode heeft Emoji 15.1 gepubliceerd. In dit overzicht vind je precies terug welke nieuwe emoticons toegevoegd zullen worden. De nieuwe bekendmaking laat zien dat het gaat om 118 nieuwe zogenaamde smileys. Om precies te zijn gaat het om zes nieuwe emoji’s, vier nieuwe genderneutrale familie emoji-combinaties en 108 nieuwe varianten op al beschikbare emoticons.

Deze varianten hebben onder andere betrekking op personen die een bepaalde richting op gaan. Daarbij zijn er ook nog verschillende varianten in bepaalde geslachten en huidskleuren. De nieuwe emoticons die toegevoegd worden zijn als volgt;

Een horizontaal schuddend hoofd

Een verticaal schuddend hoofd

Phoenix

Limoen

Bruine paddestoel

Een gebroken ketting

Met de komst van Emoji 15.1 zijn in totaal 3782 emoji’s die je kunt gebruiken in je berichten. Verschillende fabrikanten en bedrijven, zoals Samsung, Google, Microsoft en Apple zullen in de komende tijd hiermee aan de slag gaan. Verwacht wordt dat sommige bedrijven eind 2023 al beginnen met de uitrol, maar de meeste bedrijven zullen begin 2024 volgen.