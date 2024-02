One UI 6.1 update brengt 11 AI-functies naar Galaxy S23, Tab S9 en foldables

Samsung heeft meer informatie gegeven over wat we kunnen verwachten van de aanstaande One UI 6.1 update. Deze update is de nieuwste versie van de Samsung-skin en wordt gemarkeerd door tal van AI-functies. Goed nieuws is er voor de bezitters van de S23-serie, de S23 FE, de Tab S9 en de Galaxy Z Flip 5 en Fold 5.

AI-functies in One UI 6.1 voor oudere modellen

Met de komst van de Samsung Galaxy S24-serie zijn er een hoop nieuwe AI-functies toegevoegd aan de smartphone. Deze functies zullen nu ook hun weg gaan vinden naar eerdere modellen. Hoewel in een eerder bericht al geschreven werd dat het nog maar de vraag is of ook de Galaxy S22-toestellen iets van AI mee zullen krijgen, lijken we daar nu het definitieve antwoord op te krijgen. Dat antwoord lijkt nee te zijn, met de nieuwste aankondiging van Samsung. Goed nieuws is er wel voor de Samsung Galaxy S23-serie, de Galaxy S23 FE, de tablets uit de Tab S9-serie en de twee nieuwste foldables; de Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5.

De genoemde modellen zullen namelijk vanaf eind maart voorzien gaan worden van de One UI 6.1 update. Niet alleen dat is nieuw, maar meer noemenswaardig is de aanwezigheid van de AI-functies. Deze opties kennen we dan weer van de Galaxy S24-modellen. Onder andere Circle Search zal beschikbaar komen op de verschillende toestellen. Hiermee kun je de home-knop of balk (bij het gebruik van gestures) ingedrukt houden, waarna je om het onderwerp een cirkel kunt tekenen, en naar het omcirkelde onderwerp kunt zoeken met Google. Denk aan een tafeltje in een televisieprogramma, of een kledingstuk.

Nieuwe functies

De nieuwe functies die beschikbaar komen zijn als volgt;

Chat Assist : Pas de berichttoon aan en vertaal berichten in 13 verschillende talen

: Pas de berichttoon aan en vertaal berichten in 13 verschillende talen Live Vertalen : Spraak- en tekstvertalingen voor telefoongesprekken (Samsung Phone)

: Spraak- en tekstvertalingen voor telefoongesprekken (Samsung Phone) Tolk (interpreter) : Een split-screen interface die tekstvertalingen toont voor live gesprekken

: Een split-screen interface die tekstvertalingen toont voor live gesprekken Circle to Search : Cirkel om te zoeken met Google

: Cirkel om te zoeken met Google Note Assist : Maak indelingen, genereer samenvattingen en vertaal notities (Samsung Notes)

: Maak indelingen, genereer samenvattingen en vertaal notities (Samsung Notes) Browsing Assist : Genereer uitgebreide samenvattingen van nieuwsartikelen (Samsung Internet)

: Genereer uitgebreide samenvattingen van nieuwsartikelen (Samsung Internet) Transcript Assist : Transcriberen van opnames van vergaderingen en samenvattingen en vertalingen genereren (Samsung Voice Recorder)

: Transcriberen van opnames van vergaderingen en samenvattingen en vertalingen genereren (Samsung Voice Recorder) Generatieve bewerking : Formaat, positie of uitlijning van objecten in foto’s wijzigen (Samsung Galerij)

: Formaat, positie of uitlijning van objecten in foto’s wijzigen (Samsung Galerij) Bewerk suggesties : Krijg suggesties om foto’s te bewerken (Samsung Gallery)

: Krijg suggesties om foto’s te bewerken (Samsung Gallery) Instant slow-mo : Genereer extra frames voor slow-motion video’s (niet voor de S23 FE)

: Genereer extra frames voor slow-motion video’s (niet voor de S23 FE) AI-achtergronden: Genereer aangepaste achtergronden met behulp van AI

Zoals gezegd duurt het nog even voordat de update beschikbaar komt voor de toestellen. Samsung geeft aan dat dit vanaf eind maart moet starten. De verwachting is dat andere toestellen ook bijgewerkt zullen worden met One UI 6.1, maar dan zonder de AI-functies.

