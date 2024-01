‘Samsung voorziet Galaxy S21- en S22-serie ook van One UI 6.1’

Samsung zal de update naar One UI 6.1 voor meer toestellen beschikbaar stellen. Dit blijkt uit een reactie van de Zuid-Koraanse fabrikant. Eerder werd al duidelijk dat de nieuwe skin van het bedrijf uitgerold zal worden naar negen toestellen. Daar komen nu dus zeven toestellen bij.

One UI 6.1 voor Galaxy S21- en S22

De modellen uit de Samsung Galaxy S21- en de Galaxy S22-serie zullen eveneens bijgewerkt worden naar One UI 6.1. Dit wordt duidelijk uit een bericht van een moderator op het Samsung forum. In de komende maanden zullen ook de Galaxy S21- en S22-serie bijgewerkt worden met een update naar One UI 6.1. Deze nieuwe skin werd aangekondigd tijdens de presentatie van de Galaxy S24-serie. Eerder werd al duidelijk dat negen toestellen bijgewerkt zullen worden met deze nieuwe skin.

Dat de update naar deze twee series komt, betekent dat onderstaande modellen de update zullen krijgen. Het is echter niet bekend of bevestigd of ook de slimme AI-functies van de S24 naar de modellen komen. Van andere functies die in de One UI 6.1 versie op de S24 zitten, zoals de batterijbescherming, is onbekend of deze de weg naar de andere modellen weten te vinden.

De volgende modellen zijn nu aan het lijstje van One UI 6.1 toegevoegd;