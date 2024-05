Samsung Galaxy S22-serie krijgt mei-update, One UI 6.1 voor S21 FE

Nieuwe updates worden uitgerold bij Samsung. De Galaxy S22-serie krijgt de beveiligingsupdate van mei, en ook voor de Galaxy S21 FE staat een nieuwe update klaar. Wat is er nieuw?

Updates bij Samsung

Verschillende modellen van Samsung zien een nieuwe update binnenkomen. Dimitri meldt aan DroidApp dat zijn Samsung Galaxy S22 bijgewerkt wordt naar de beveiligingsupdate van mei. De update volgt op de onlangs verschenen One UI 6.1 update voor de drie modellen uit de reeks. Met de beveiligingsupdate van mei worden patches van zowel Google als van Samsung doorgevoerd, voor een betere beveiliging. De update is beschikbaar voor de Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra.

Een update is er ook voor de Samsung Galaxy S21 FE. Het is de One UI 6.1 update die uitgerold wordt, zo meldt David ons. Deze update verscheen eerder al voor meerdere toestellen van Samsung. Waar bij de duurdere toestellen ook nieuwe functionaliteit middels AI werd toegevoegd, is dat bij de Galaxy S21 FE niet het geval. Dat is opvallend, omdat de FE-versie jonger is dan de andere S21-modellen. Functies zoals Circle to Search zijn hierdoor niet op het toestel te vinden.

De updates worden vanaf nu uitgerold.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 451,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 702,00 euro