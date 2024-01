One UI 6.1 komt naar 9 eerder uitgebrachte toestellen

Samsung lanceerde deze week de Galaxy S24-serie, daar zagen we ook direct One UI 6.1. De nieuwe skin zullen we ook op eerder uitgebrachte Galaxy’s gaan zien, zo wordt nu duidelijk. In totaal zijn negen modellen zeker van de update naar de nieuwe skin.

One UI 6.1 voor oudere toestellen

De nieuwe Samsung Galaxy S24-serie zit boordevol functies en mogelijkheden. Een deel daarvan is te danken aan One UI 6.1. Deze nieuwe versie zal in de komende tijd ook uitgerold gaan worden naar toestellen die eerder door Samsung zijn uitgebracht. Het gaat zover bekend om negen toestellen die bijgewerkt zullen worden met de update naar One UI 6.1. De update zou in de eerste helft van 2024 uitgerold moeten worden voor deze modellen.

Welke modellen van Samsung worden bijgewerkt met One UI 6.1? Dat zijn onderstaande modellen die in ieder geval op de lijst staan. Er bestaat een kans dat het aantal toestellen in de komende tijd nog uitgebreid wordt, maar daarover is nu nog niets bekend.

Nu is het de vraag of de modellen ook de slimme AI-functies krijgen van de S24-serie. Daarover bestaat nog wat onduidelijkheid. Een aantal van de AI functies werkt in de cloud, maar ook een aantal op het toestel zelf. De AI-functies zullen tot eind 2025 gratis zijn; wat erna gebeurt is niet bekend, maar het is niet ondenkbaar dat er betaald moet worden voor de functies. Mocht Samsung de AI-functionaliteit naar oudere toestellen brengen, is het mogelijk dat alles via de cloud te sturen, om de hardware van de telefoon minder zwaar te belasten, maar dat is voor nu nog gissen.

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 898,00 euro

Samsung Galaxy S24+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1269,00 euro