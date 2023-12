Samsung laat je vanaf nu ook de Galaxy S23 of Tab S9 zelf repareren

In juni kwam Samsung met het Self Repair-programma, waarbij je je eigen toestel kunt repareren als deze kapot is. Vanaf nu kun je nog meer toestellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant zelf repareren, zoals de Galaxy S23-serie en de Galaxy Tab S9-modellen.

Samsung Self Repair-programma uitgebreid

Samsung’s Self Repair-programma wordt uitgebreid met meer modellen. Dit betekent dat je meer toestellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant zelf kunt repareren. In juni van dit jaar kwam het merk met dit programma naar Nederland en België. De fabrikant maakte het eerder voor onder andere de S20, S21 en S22-modellen al mogelijk om zelf de onderdelen te bestellen en eenvoudigere reparaties uit te voeren. Dit wordt nu voor meer toestellen mogelijk gemaakt.

Het reparatieprogramma komt nu beschikbaar voor de volgende modellen;

Met het delen van dit nieuws maakt Samsung ook bekend dat het reparatieplatform beschikbaar komt in nog eens dertig Europese landen. Dit geldt voor onder andere Denemarken, Finland, Griekenland, Kroatië, Oostenrijk en Zwitserland. De reserveonderdelen voor je smartphone zijn te bestellen op de reparatiewebsite van Samsung.