Samsung Galaxy A54, S23 FE en Tab S9 krijgen beveiligingsupdate mei

Samsung rolt voor vijf apparaten een nieuwe update uit. De mei-update bereikt steeds meer gebruikers, en nu is dat het geval voor de Galaxy A54, S23 FE en de Galaxy Tab S9.

Updates bij Samsung

Opnieuw zijn sluizen opengezet van updates bij Samsung, zo horen we onder andere van DroidApp-lezer Han. Zijn toestel ontvangt de beveiligingsupdate van mei 2024. Dit is de nieuwste security-patch die voor Android beschikbaar is. Deze update is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy A54, de Galaxy S23 FE en de drie modellen uit de Galaxy Tab S9-serie.

De update brengt de beveiligingsverbeteringen die vanuit Google zijn doorgevoerd. Samsung heeft daar bovenop ook nog eigen patches toegevoegd. Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone of tablet.

