Galaxy S23: lang verwachte verbetering voor front-camera op komst

De echte innovaties bij smartphones staat tegenwoordig wat stil. Toch zijn er altijd dingen die verbeterd kunnen worden; zoals de front-camera. Dat gaan we bij de Samsung Galaxy S23-serie zien, zo is de verwachting.

Front-camera bij Galaxy S23

Uit een nieuw rapport komt naar voren dat Samsung verbeteringen wil doorvoeren in de front-camera van de aankomende Samsung Galaxy S23-serie. Waar ook de Galaxy S22-serie weer verschillende verbeteringen kreeg, werd niet alles verbeterd. De front-camera is al jarenlang een functie die niet heel veel aandacht heeft gekregen van fabrikanten.

Met de komst van de Samsung Galaxy S23-serie, begin volgend jaar, kunnen we ook weer het één en ander aan verbeteringen verwachten. Samsung zou volgens de berichten de smartphone een 200MP camera achterop willen geven, maar voor de front-camera zou eveneens een verbetering op stapel zijn. Hoewel nog aardig wat informatie ontbreekt, zou het gaan om een 12MP camera, ten opzichte van de 10MP camera bij de S22 en S22+. Het is niet bekend of deze front-camera ook optische beeldstabilisatie krijgt.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 802,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 972,00 euro