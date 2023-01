Samsung toont 200 megapixel camera voor Galaxy S23 Ultra

We weten al aardig wat over de Galaxy S23-serie, en nu is er het één en ander aan nieuws bevestigd door de fabrikant. Samsung toont namelijk de 200 megapixel camera die we terug zullen gaan zien in de Galaxy S23 Ultra.

200 megapixel camera voor Galaxy S23 Ultra

Het hoge woord is eruit; de Samsung Galaxy S23 Ultra krijgt definitief een 200 megapixel camera mee, waar zijn voorganger, de Galaxy S22 Ultra, geleverd werd met een 108 megapixel camera. Al langer gaan de berichten rond over dat Samsung het toestel zou willen leveren met een 200 megapixel camera, maar bevestiging vanuit het merk zelf bleef uit. Tot nu. Overigens verscheen gisteren al een overzicht met alle Galaxy S23 Ultra specificaties. Alles wijst erop dat we deze lens gaan terugzien in de Galaxy S23 Ultra. Eerder werd al duidelijk dat er drie nieuwe functies terug te vinden zijn in de camera, en dat er ook gewerkt wordt aan een betere nachtfotografie.

De camera van de Galaxy S22 Ultra

Het is overigens niet voor het eerst dat Samsung een 200 megapixel lens ontwikkelt. Samsung heeft voor de Xiaomi 12T Pro van vorig jaar bijvoorbeeld ook de 200 megapixel camera gerealiseerd. De Galaxy S23 Ultra zal eveneens de 200 megapixel camera krijgen, welke gemaakt wordt op een formaat van 1/1,3 inch en 0,6 micrometer pixels levert. De hoeveelheid details die vastgelegd worden moeten hoger zijn met deze lens. Dit moet vooral terug te zien zijn bij nachtfoto’s. Daarnaast is de verwachting dat de telefoon weer in 8K filmen kan.

Op 1 februari komen we naar verwachting alles te weten over de nieuwste telefoons. Dan is er een nieuwe editie van Galaxy Unpacked.