Nu ook uitgebreide Xiaomi Mi 10T verkrijgbaar voor €499

We zagen eerder al twee toestellen uit de Mi 10T-serie naar de Nederlandse winkels. Nu is het de beurt aan het ‘standaard’ model; de Xiaomi Mi 10T. De smartphone met een prijs van 499 euro is vanaf nu te koop in Nederland.

Xiaomi Mi 10T in Nederland

Xiaomi heeft haar nieuwe Xiaomi Mi 10T uitgebracht in ons land. Eerder wist DroidApp je al te melden dat we de Mi 10T Lite en Mi 10T Pro in de winkels konden tegenkomen. Aan boord van het toestel is een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm met een verversingssnelheid van wel 144Hz. Ook is er een Snapdragon 865 processor met 6GB RAM en 128GB opslagruimte.

Voor het maken van foto’s is er een triple-camera met een 64 megapixel hoofdcamera. Verder kun je aan de slag met de 20 megapixel front-camera in de punch-hole. Qua connectiviteit is het toestel van alle gemakken voorzien. Er is WiFi 6-support, NFC en ondersteuning voor het 5G-netwerk. Er is ook een 5000 mAh accu die het lekker lang uit moet houden.

Je kunt de Xiaomi Mi 10T kopen voor 499 euro. Hiervoor kun je terecht bij Coolblue, Mobiel