Geweldige Wijk-app: help elkaar in tijd, kennis, spullen of vaardigheden

Er is een nieuwe app uitgebracht in Nederland: de Geweldige Wijk app. Hiermee kun je anderen helpen. Dit kan in tijd zijn, maar je kunt ook je kennis, spullen of vaardigheden delen.

Geweldige Wijk app

De app is ontwikkeld door een groep ontwikkelaars uit Utrecht. Zeker nu met de coronacrisis kan de app uitstekend van pas komen. Het doel is om met de applicatie anderen te helpen. Je kunt zelf een hulpvraag stellen, of juist hulp aan anderen bieden.

In de afgelopen tijd was de app alleen beschikbaar in Gemeente Meppel, maar nu kan hij in heel Nederland gebruikt worden. Door de coronacrisis staat het hele maatschappelijke leven op zijn kop, en dus kan de app van pas komen. Want er ontstaan al veel hartverwarmende initiatieven om anderen te helpen.

Om deze initiatieven samen te voegen en mensen met elkaar in contact te laten brengen is er de Geweldige Wijk-app. Bij de hulpvraag kun je direct aangeven in welke categorie je de vraag wilt stellen. Eventueel kun je een pushnotificatie ontvangen bij een nieuwe hulpvraag. Er kan met de ander gechat worden, gewoon via de app.

In de Geweldige Wijk-app vind je verschillende vragen en helpers. Van een lekke band tot het doen van boodschappen. Van een ritje met de auto tot het regelen van opvang voor de kinderen. Bij het maken van een profiel geef je aan waar je bij wilt helpen en in welke gemeente je woont. Vervolgens kan het beginnen. Uiteraard moet het aantal gebruikers nog even toenemen. Je kunt de app geheel gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.