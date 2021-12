Poco X3 Pro, Nokia G20 en Moto G100 worden bijgewerkt met nieuwe security-patch

Deze week is het druk met updates. Zoals je van ons gewend bent delen we deze nieuwtjes met je, en deze keer hebben we goed nieuws voor de bezitters van de Nokia G20, Moto G100 en Poco X3 Pro. Deze drie smartphones krijgen allen een nieuwe update aangereikt.

Updates voor Moto, Nokia en Poco

Drie smartphones van drie verschillende merken kunnen vanaf nu een nieuwe update binnenhalen op hun device. Laten we beginnen met de Nokia G20. Han laat aan ons weten dat voor zijn smartphone de beveiligingsupdate van november beschikbaar is. Een flinke update, met een omvang van 590MB. Volgens de changelog zijn er ook verbeteringen voor de gebruikersinterface en de systeemstabiliteit. Motorola heeft ook een update klaargezet; zo laat Gertjan ons weten. De Moto G100 ontvangt eveneens de beveiligingsupdate van november. De changelog meldt verder geen andere nieuwe functies of aanpassingen.

Tot slot meldt Oscar zich, met een update voor de Poco X3 Pro. De smartphone van de Chinese fabrikant krijgt de november-update, welke een grootte heeft van 838MB. Een flinke update dus. Poco geeft aan dat met deze update ook verbeterde systeemprestaties doorgevoerd zijn, net als een verbeterde stabiliteit. Wanneer je de update kunt downloaden voor je smartphone, krijg je hier een melding van op je toestel.

