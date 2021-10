Motorola rolt september-update uit voor Moto G100

Er is een nieuwe update beschikbaar voor de Moto G100. De smartphone van Motorola wordt door de fabrikant bijgewerkt met een nieuwe security-patch.

Moto G100: september-update

Motorola rolt in Nederland en België een nieuwe update uit voor de Motorola Moto G100. De smartphone die we eerder hebben beoordeeld in de Moto G100 review, ontvangt beveiligingsupdate september 2021, zo laat Gertjan aan ons weten. Motorola voorziet het toestel slechts van één OS-update (dat wordt Android 12) en twee jaar beveiligingsupdates. Dat is karig, maar goed te zien dat het toestel niet helemaal vergeten wordt.

De update heeft een grootte van 23,95MB en brengt zover bekend alleen de nieuwe beveiligingsupdates. We zien dus geen nieuwe functies of andere grote veranderingen. Als je de update kunt downloaden voor je smartphone, krijg je hier een melding van op je toestel.