Poco M4 Pro 5G opgedoken: een toestel met bekend design

Poco, het voormalige dochtermerk van Xiaomi, heeft een nieuwe smartphone op de planning staan. We zien nu beelden van de nieuwe Poco M4 Pro 5G, een toestel die relatief bekend voorkomt.

Poco M4 Pro 5G

Een nieuwe smartphone van Poco is onderweg. De nieuwe Poco M4 Pro 5G wordt volgende week verwacht en is nu al opgedoken op een reeks foto’s. Dankzij nieuwe informatie is er nu al het nodige te melden over de smartphone van de voormalige Xiaomi-dochter. De smartphone in kwestie lijkt vooral een rebranding te zijn van de eerder verschenen Xiaomi Redmi Note 11.

De Poco M4 Pro krijgt een 6,6 inch LCD-scherm met een punch-hole in het scherm. Hierin zit uiteraard de front-camera. Aan de achterzijde krijgt de Poco dezelfde camera-opstelling als de Redmi Note 11. Dit betekent een 50 megapixel hoofdcamera en een groothoeklens met een resolutie van 8 megapixel. Verder heeft de smartphone een 5000 mAh accu met 33W snelladen.

Kijkend naar de rest van de specificaties, wordt duidelijk dat de smartphone een Dimensity 810 chipset krijgt van MediaTek. Verder krijgt de Poco M4 Pro 5G 8GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 256GB. Op 9 november wordt de Poco M4 Pro verwacht, al is het nog niet bekend of de smartphone daadwerkelijk ook naar Europa komt.